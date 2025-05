Il numero uno de La T Tecnica Gema: "Questione che non ci riguarda». Lulli: "Noi in aiuto? Voce senza fondamento»

Il presidente della Pallacanestro Montecatini, Alessandro Lulli, alla vigilia dei playoff che vedono la sua La T Tecnica Gema impegnata per provare a conquistare il salto di categoria, sgombra il campo da illazioni o chiacchere riguardanti il suo club, il Pistoia Basket e una possibile fusione. "Non c’è niente di vero, è una questione che non ci riguarda – ha puntualizzato il presidente del club termale, interpellato sulla questione –. Da vicini di casa e da ospiti in questa stagione del PalaCarrara li ringraziamo ancora per averci accolto a casa loro".

È dallo scorso autunno, ovvero da quando l’idillio fra l’ex presidente Ron Rowan e l’Estra Pistoia si è definitivamente incrinato, che hanno iniziato a rincorrersi le voci di un possibile ingresso di Lulli all’interno del sodalizio biancorosso, o addirittura di una sorta di fusione fra le due società. Voci alimentate sia dalla vicinanza all’ambiente imprenditoriale pistoiese non solo dello stesso numero uno di Gema ma anche di Paolo Moricci, co-main sponsor con la sua La T Tecnica e per anni partner del Pistoia Basket, sia dal fatto che il sodalizio termale abbia fatto del PalaCarrara di Pistoia la sua nuova casa.

Il tam tam è però stato fin qui sempre derubricato a mero chiacchiericcio, almeno fino alla scorsa settimana, quando Spicchi d’Arancia, nota testata web a carattere cestistico, ha rilanciato l’ipotesi. Speculazioni di cui la dirigenza rossoblù avrebbe fatto volentieri a meno ad una settimana dall’inizio della postseason. Le attenzioni dell’intero club rossoblù sono rivolte al presente e al basket giocato, con la postseason di B Nazionale che per i leoni termali prenderà il via nel prossimo fine settimana.

Con il Pistoia Basket fresco di retrocessione in A2, adesso per Pallacanestro Montecatini e Herons potrebbe diventare ancora più forte lo stimolo ad arrivare fino in fondo: in palio non c’è più solo il salto di categoria, ma anche e soprattutto la possibilità di ritrovare un derby che manca da tantissimo tempo.

Filippo Palazzoni