Il nuovo coach. Oggi a Varese presentazione di Kastritis

Si svolgerà questo pomeriggio alle 15, presso la Sala IRCA della Itelyum Arena (Piazzale Gramsci a Varese), la conferenza stampa di presentazione di Giannis Kastritis (nella foto), nuovo coach della Pallacanestro Sarese. Nel weekend si sono svolti i primi allenamento dell’ex coach dell’Aris Salonicco, seppur con qualche assenza giustificata (3 dei 7 stranieri non c’erano). La prime indicazioni del nuovo tecnico riguardano la fase difensiva, per la quale Kastritis chiede massima attenzione. Quindi più aggressività e concentrazione per togliersi la fastidiosa etichett di peggior reparto della serie A 2024/25.

La pausa è servita a coach Kastritis per rilanciare Librizzi e compagni. Proprio quest’ultimo è stato impegnato con la Nazionale, così come Akobundu-Ehiogu. Da oggi si torna tutti a lavorare in gruppo. A.L.M.