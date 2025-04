Il passo falso dell’Halley a Pescara: "Le assenze hanno inciso sul match"

Un successo a Pescara contro l’Amatori avrebbe lanciato la Halley Matelica definitivamente verso il primo posto nel Play In Gold. Invece è arrivata una sconfitta che, da un lato, non pregiudica il primato, ma dall’altro impone ai biancorossi di guardarsi le spalle perché Italservice Pesaro e Carver Roma sono lì a soli due punti. Il problema principale resta legato ai problemi fisici che bersagliano la squadra. Domenica a Pescara è tornato in extremis Dieng, però non è stato utilizzato Eliantonio per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio; Panzini è sceso in campo influenzato, mentre Zanzottera (foto) ha stretto i denti a causa di un colpo alla mano patito in allenamento. "Ci sarà da soffrire fino alla fine – dice coach Antonio Trullo – ma in primis spero di recuperare qualche giocatore al 100 per cento. Contro l’Amatori Dieng ha dato quanto poteva dopo venti giorni senza allenarsi. Adesso speriamo di ritrovare Eliantonio. Sicuramente il calo del secondo tempo è figlio di questi problemi. Ora è importante recuperare la migliore condizione per il finale dei Play In e per i playoff. Mancano 4 gare, dovremo lottare fino in fondo". Domenica alle 18 la Halley è attesa dal big match esterno contro la Carver Roma.

m. g.