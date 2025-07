Il patron: "Dalla città nessuna risposta, Baldini è il nuovo presidente, giocheremo con i ragazzi dei vivaio». Pizza: "Costretti a declassare il Loreto in D»

Loreto non sarà la seconda squadra della Vuelle, rinuncia alla serie B, si iscrive alla serie D e si chiamerà ancora Italservice. Formalizzata la nuova carica: la presidenza passa a Vincenzo Baldini che subentra a Lorenzo e Simona Pizza che, con il marchio Italservice, avevano fatto il miracolo centrando la promozione e portando a Pesaro la serie B che mancava da 20 anni.

Lorenzo Pizza, non ci siete riusciti... "No, non ci siamo riusciti. Abbiamo chiesto, chiamato, contattato, telefonato a tantissimi sponsor e aziende di Pesaro e dintorni, ma chi per un motivo chi per un altro, tutti ci hanno negato il loro aiuto per quanto piccolo fosse. Volevamo creare un gruppo di sei o sette aziende, ognuna con trenta, quaranta mila euro per creare un tesoretto, una base di partenza, per poi procedere con la fideiussione per la Lega, con la prima rata di iscrizione e iniziare il campionato. Ci ho provato io, ci ha provato il nuovo presidente Baldini così come in maniera assidua Federico Ligi. Abbiamo dovuto rinunciare. E a questo punto mi faccio una domanda"

Quale? "Perché la città del basket con le sue tante aziende non risponde? C’è tanto amore per il basket, per i progetti seri, lungimiranti, ma stringi stringi quando vai a chiedere nessuno ti segue e a un certo punto uno dice basta. Declassiamo la società e la iscriviamo alla serie D, che si fa con 40 o 50 mila euro"

Con che tipo di squadra? "Con i nostri giovani, quest’anno 56 iscritti, l’anno prossimo saranno un’ottantina"

E l’ipotesi di diventare la seconda squadra Vuelle creando plusvalenze e preparando i giovani pesaresi alla serie A2? "Poteva essere una bellissima alternativa. Loreto poteva essere una società complementare alla Vuelle. Potevamo darci una mano, completare la Vuelle con ragazzi che potevano salire in A2 e viceversa, quelli della Vuelle avrebbero potuto maturare da noi. Ma evidentemente la città non è interessata. E’ un grande peccato. Io per il Loreto ho tirato fuori in tre anni quello che un consorziato della Vuelle mette in quarant’anni di sponsorizzazioni. Da solo mi sono stancato, non è giusto che debba fare sempre tutto da solo con i miei sponsor che mi porto dietro. E’ bene che qualcun’altro ci aiuti, altrimenti uno dopo due, tre, cinque anni si stanca".

Si defilerà? "Non completamente: rimarrò come sponsor, con una cifra molto più bassa, e magari lascerò il nome Italservice nelle magliette. Mi permetta anche di fare un ringraziamento particolare".

A chi? "Al neo presidente Vincenzo Baldini, persona molto seria, professionale ed educata, con cui c’è stata subito una chiara sintonia. Sono contento, è una persona degna, corretta. Le racconto un episodio significativo: di solito quando ci sono questi passaggi così importanti, si fa un atto notarile dove la parte uscente firma e si accolla tutti i debiti eventuali della gestione. Anche se la mia società è pulitissima e non ha debiti, magari può uscire fuori qualche spesa, chessò, di un fornitore ad esempio. Invece Baldini si è fidato ciecamente di me: gli ho detto che risponderò di tutte le spese fino al 30 giugno e lui ha stracciato il foglio di garanzia dal commercialista e non me lo ha fatto firmare. Un segno di fiducia di una persona molto seria, come lo siamo noi".

