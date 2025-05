Il personaggio. Cecchi trascinatore. Il 2005 salva Rieti

Sulla salvezza della Npc Rieti in Serie B Nazionale c’è la firma a caratteri cubitali di Andrea Cecchi. Il giovane cestista di Montecatini, trasferitosi nel Lazio a gennaio dopo aver iniziato questa stagione sportiva disputando 15 partite con indosso la maglia della LuxArm Lumezzane (che aveva vestito anche nella scorsa annata), è stato autentico protagonista nella serie di playout contro Desio, risolta all’ultimo secondo di gara 5. In terra lombarda, a decidere la sfida - fissando il punteggio sul definitivo 84-85 - è stato il canestro di Giunta, ma Cecchi è stato a dir poco fondamentale. Il classe 2005 ha messo a referto una doppia doppia da leccarsi i baffi, con 24 punti segnati (7/11 da due, 1/7 da tre e 7/9 ai tiri liberi) e 15 rimbalzi catturati, oltre a 7 assist distribuiti e 3 palle recuperate. Una prova a tutto tondo insomma per l’ex Borgomanero, che già nelle scorse partite della serie aveva dimostrato tutto il suo valore. Specie in gara 3, chiusa con un bottino di 23 punti, 12 rimbalzi e 35 di valutazione. Super anche l’impatto nel secondo atto, in occasione del quale Cecchi ha fatto registrare 20 punti e 8 rimbalzi, e nel primo, concluso con 22 punti siglati.

Alla fine, il ragazzo termale ha terminato la serie contro Desio con una media di 19,2 punti e 9 rimbalzi ad allacciata di scarpe. Numeri impressionanti per il ventenne, che alla sua firma con Rieti si apprestava a rinforzare il roster della penultima classificata del girone B. La squadra allenata da coach Ponticello ha poi chiuso la regular season in fondo alla graduatoria, ma questo non le ha impedito di raggiungere la salvezza, trascinata soprattutto da un Cecchi che in estate potrebbe essere oggetto del desiderio di società con maggiori ambizioni.

Francesco Bocchini