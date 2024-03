Il Pesaro Basket non si ferma più. Battuta Jesi con partenza a razzo

Quindici vittorie in sedici partite, continua il cammino quasi immacolato del Pesaro Basket, dominatrice del girone A di Divisione Regionale 1; l’ultima vittima è l’Aesis ‘98 Jesi, sconfitta 55-77. La partenza della squadra di coach Spagnoli è forte fin dal primo quarto, comandando 12-18, per poi allungare ulteriormente sul +13 all’intervallo, 28-41. Quarto dopo quarto, senza troppi strappi, il Pesaro Basket aumenta il proprio distacco fino a raggiungere il +22 finale. Quattro uomini in doppia cifra, il migliore è Carnaroli con 16 punti (foto).

Brutto stop per la Vuelle B, che interrompe la striscia di cinque vittorie nel 2024 ad Osimo a causa di un terribile primo quarto di 27-7 che insieme al 28-19 del secondo quarto fa segnare un 55-26 all’intervallo che proibisce ogni tentativo di rimonta. Nel secondo tempo il divario si allarga ulteriormente fino al 95-59, segnando una brutta sconfitta che però non deve oscurare quanto di buono fatto fino ad ora. La partita più bella della settimana è la sfida tra Basket Vadese e Bramante, con un secondo tempo a due facce che ribaltano un risultato che sembrava già scritto; infatti, dopo un primo tempo molto combattuto concluso con il Bramante avanti 39-41, la compagine di coach Badioli trova ritmo al ritorno in campo e allunga il suo vantaggio sino al +15 di fine terzo periodo, 47-62. Ma proprio quando l’inerzia sembra dalla parte degli ospiti, Vado trova le energie per piazzare un parziale di 32-16 che rimonta e sorpassa nel finale i pesaresi. Non bastano i 22 punti di Nicolini e i 19 di Sabbioni, a decidere la sfida sono i 27 del vadese Massani. Seconda vittoria in fila per il Montecchio, che continua a muovere la sua classifica ed avvicinarsi alla coppia Real Basket-Jesi ora lontana solo due punti; avversaria della formazione allenata da coach Morelli era il fanalino di coda del Campetto Ancona, sconfitto agilmente 62-81 con un’ottima prova nei primi tre quarti di gioco (42-63). All’esordio nella squadra, super prova di Cardellini con 29 punti, ben accompagnato dall’altro innesto recente Ricci con 25. Continua infine invece il periodo no della Real Basket, i quali incassano la quinta sconfitta consecutiva nella sfida casalinga contro la Giovane Robur Osimo, pur sempre la seconda in classifica, con un sonoro 83-110.

Leonardo Selvatici