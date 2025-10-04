Il Pistoia Junior riparte: "Obiettivo formazione"

"Ripartiamo con la nuova stagione purtroppo sempre con le stesse regole. Il ’liberi tutti’ impedisce una sorta di programmazione ed è un regola che penalizza le società medio-piccole come la nostra". Il presidente del Pistoia Basket Junior, Stefano Della Rosa, non mette tempo in mezzo e va dritto al punto in tema di settore giovanile e tutte le problematiche che ci girano intorno. "Mantenere i cartellini per più anni è un’idea ormai svanita e dobbiamo fare di necessità virtù – prosegue Della Rosa –. Dobbiamo cercare di impegnarci tanto nel formare allenatori i quali poi dovranno essere bravi a formare giocatori. Il nostro scopo è quello di portare i nostri ragazzi al livello più alto possibile ed il massimo sarebbe se riuscissero ad esordire o fare parte della prima squadra cosa che è successa negli anni passati con grandissime soddisfazioni. Ringrazio la Provincia e il Comune di Pistoia per l’assegnazione delle palestre, vorremmo avere qualcosa in più ma sappiamo che anche per loro le difficoltà sono tante. Mi preme sottolineare la crescita del settore femminile in cui crediamo molto. Stiamo completando tanti gruppi a partire dalle Eosordienti, Under 13, 14 e 17 e una prima squadra di Promozione. Devo fare i complimenti ad Annalisa Breschi, Giulia Bonelli e Mario Breschi per il loro prezioso lavoro".

Il problema legato alla completa liberà dei trasferimenti è un tema che tocca anche il responsabile del settore giovanile, Cristiano Biagini. "Con le nuove regole vengono privilegiate quelle realtà che hanno un visione più profonda – spiega Biagini –. Ci sono tante realtà che nel tempo si sono specializzate magari solo nel settore giovanile e che quindi dirottano tutte le energie e le risorse in questo settore, società che hanno anche prime squadre di qualsiasi livello e sono molto attrattive sotto questo aspetto. Da noi tutto questo è impossibile e di fronte a queste nuove realtà dobbiamo controbattere mettendo grande dedizione e sacrificio. Basta per ciò che stiamo facendo poi è normale che per ambire ad palcoscenici più alti ci sarebbe bisogno di maggiori risorse economiche e umane".

"Quest’anno siamo ripartiti con tutte le squadre che parteciperanno ai campionati della Fip, non faremo l’Under 15 Eccellenza ma abbiamo allestito due squadre Under 17 e Under 19 Eccellenza che daranno delle soddisfazioni perché negli anni, pur tra le difficoltà, le soddisfazioni ci sono state: Allinei, Riismaa, Stoch. La collaborazione con Quarrata ultima in ordine di tempo, ci vedrà coinvolti nella ricerca di giocatori anche da fuori Italia e quindi una prospettiva di più alto livello".

Maurizio Innocenti