Il Playground al ’Cristofori’. Simone Conti, spettacolo assicurato. E Lamma torna in campo a 49 anni

Si accendono le luci sul Campo dei Miracoli, così come viene chiamata il ’Gianni Cristofori’ per l’edizione numero 43 del Walter Bussolari Playground. Conferme per Carpanelli il Milino Bruciato e riscatto per Kaffeina.

Carpanelli Motori il Mulino Bruciato Orplast Amadeus, allenato da Augusto Conti, si impone nettamente, 82-62, su Loro Gino By 289. Nelle fila dei vincitori i più prolifici con Simone Conti con 27, Obinna con 14 e Paulinus con 11. Tra gli sconfitti, allenati da Bovi, da segnalare i 17 punti di Colombo e i 9 di Fornasari. Riscatto per la band di Nanetti che va sotto il nome di Kaffeina Koy’s. Battuta Zone Plus, 97-70, del ’patron’ Davide Lamma che, vero amante dei Gardens, è tornato in campo a 49 anni. Kaffeina Koy’s vola sulle ali dell’entusiasmo portato da Zocca 21, Bertoncin 16, Sinani 15, Sheqiri 19 e Van der Knaap 10. E Zone Plus? In doppia cifra solo Zani con 10, con Bissoli e Alberghini a quota 9, Mazzini 8, Zanninin e Villa 7.

Da domani via alla quarta settimana del toneo griffato Castel Guelfo The Style Outlets. Alle 20,15 la sfida tra Mercanzie Squad e Regaz dello Zio, mentre alle 22 toccherà a Couponlus vedersela con #sempreminors.

Giovedì e venerdì, infine, le seratra da dentro o fuori, con la formula dei playin inserita proprio in questa stagione. Finalissima giovedì 17 con diretta Sky e, in caso di pioggia, trasferimento dal ’Gianni Cristofori’ al PalaDozza.