Il post-derby di Ravenna secondo Cena. L’Orasì vuole ripartire: "Mossa poco la palla»

L’OraSì ringrazia il calendario e il turno di riposo di domani, perché non poteva arrivare in un momento migliore. I ravennati hanno infatti bisogno di recuperare Jakstas, stoicamente in campo con la Tema Sinergie pur con problemi alla schiena, e Naoni, infortunatosi alla spalla contro Nocera, per non avere rotazioni molto ridotte. Verosimilmente soltanto il lituano dovrebbe essere in campo sabato alle 18 in casa del Loreto Pesaro, mentre per il playguardia verranno valutati i tempi di recupero. Sicuramente le due assenze nel derby hanno pesato, ma non si può dire che siano state determinanti, perché per la prima volta l’OraSì è stata veramente imbrigliata da un avversario. Contro Caserta è stata soprattutto la vena offensiva dei campani a fare la differenza, mentre domenica scorsa, è stata l’organizzazione difensiva degli uomini di Pansa a fare la differenza.

La testimonianza è stata la marcatura su Dron, bravissimo a crearsi tiri forzati anche con due uomini addosso, e decisivo soltanto nel break di fine secondo quarto. Senza il suo cervello, l’OraSì ha faticato in attacco (leggasi gli 11 punti a referto nel decisivo terzo quarto) ed infatti ha vissuto sulle fiammate dei singoli, prima con Paolin e poi con Cena. Proprio l’alapivot è staao determinante con i suoi sette punti consecutivi nel secondo quarto, per evitare che la Tema Sinergie andasse in fuga. "Sicuramente ci sono state cose positive nella gara contro Faenza – sottolinea Enzo Cena – ma a volte abbiamo mosso poco la palla e ci siamo intestarditi. In generale è stata una prestazione di livello e siamo stati in partita per buona parte della gara. Gli infortuni non devono essere degli alibi per noi: continuiamo a lavorare e a preparare le prossime partite che è l’unico modo per arrivare ai risultati". "Se giochiamo di squadra possiamo tenere testa a tutti: siamo un gruppo giovane e in costruzione e quando riusciremo a limitare più possibile i passaggi a vuoto queste partite potranno essere nostre. Ringrazio i tanti tifosi che sono venuti a Faenza, perché ci danno una grande mano e noi dobbiamo essere bravi a coinvolgerli".

l.d.f.