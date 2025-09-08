Il post-partita. Andreucci sorride:: "Al di là del risultato ho visto generosità e tanto carattere»

Nonostante la mancata vittoria, Andreucci è soddisfatto della prestazione fornita dalla Pistoiese: "Penso che nell’insieme sia stata una grande prestazione – ha detto l’allenatore in sala stampa –, sul piano del gioco e dell’atteggiamento, ma è indubbio che volevamo vincere e quindi c’è rammarico per il punteggio finale. I ragazzi sono stati molto bravi a reagire allo svantaggio. Mi porto a casa il carattere e la generosità del gruppo che è riuscito a portare a casa un punto in una situazione non facile".

La Pistoiese ha tenuto spesso il controllo delle operazioni, ma raramente ha messo in difficoltà il portiere avversario: "Non parlerei di problemi offensivi – ha proseguito Andreucci – perchè siamo spesso arrivati nei pressi dell’area di rigore con tanti giocatori. In partite così ciò che conta è mettere la palla in rete e su questo possiamo e dobbiamo fare meglio".

In chiusura, Andreucci ha parlato della condizione di Biagi, ringraziando poi il pubblico del Melani per il sostegno: "Biagi ha una distorsione alla caviglia, valuteremo in settimana l’entità del problema. Ci tengo a elogiare tutti i tifosi che ci hanno sostenuto e che ci hanno aiutato a trovare il pareggio: giocare le partite in un’atmosfera così è sempre bellissimo".