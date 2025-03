Il post-partita del coach sloveno: "Non abbiamo sfigurato. Dopo Napoli nessuno ci prenderà sotto gamba». Okorn: "L’energia è ok, ma serve più qualità»

"Congratulazioni a Brescia che è sempre stata in controllo – dice Okorn – tranne alcuni momenti in cui siamo riusciti a metterli sotto pressione. Ringrazio i tifosi che sono stati fantastici come sempre". Attacca così il post-partita coach Okorn. Il grazie poi è rivolto anche alla sua truppa "anche se in certi momenti abbiamo fatto scelte non di qualità. Volevamo accontentare i tifosi andando forte, sul 33-33 abbiamo commesso alcune sciocchezze che hanno consentito a Brescia di fare un break di 10-0 e contro certe squadre questi errori non si possono fare. Giocare con tanta grinta in casa è più facile perché hai il pubblico dalla tua parte ma dobbiamo imparare ad essere più pazienti, stare negli schemi e ognuno nel suo ruolo. L’energia va bene ma ci vuole anche la qualità".

Okorn punta molto su questo aspetto, sulla qualità nelle giocate e nelle scelte, ma va anche detto che Brescia aveva preparato bene la partita montando una marcatura di ferro su Forrest e Paschall che infatti hanno avuto vita difficile. "Dopo la vittoria contro Napoli nessuno ci prenderà sotto gamba – prosegue il tecnico biancorosso –. Forrest e Paschall sono stati marcato in modo duro e si è visto che Brescia aveva studiato molto bene le marcature segno che avevano preparato la partita non lasciando niente al caso. Alla fine devo dire che non abbiamo sfigurato contro la capolista".

Impossibile non chiedere ad Okorn qualcosa sul futuro soprattutto se il nuovo presidente ha intenzione di intervenire sul mercato aggiungendo un giocatore. "E’ troppo presto per parlare di novità – afferma Okorn – e vi dico che da oggi parlerò solo di basket. Nella conferenza pre partita mi sono tolto qualche sassolino ma da oggi solo basket. Io e Sambugaro parleremo con il nuovo presidente. Ci sono altre cose da aggiustare, il tempo scorre".

Maurizio Innocenti