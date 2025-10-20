Il post-partita. Della Rosa è chiaro: "La migliore gara giocata finora»

Un successo senza sé e senza ma da parte dell’Estra Pistoia. "Nei primi due quarti le percentuali ci hanno aiutato – dice coach Tommaso Della Rosa –, ma va detto che i nostri sono stati tutti tiri costruiti". Una giusta sottolineatura da parte del tecnico biancorosso perché le percentuali in attacco soprattutto dalla lunga distanza sono stati figlie di una costruzione di gioco e qualche vampata di talento. "Nel terzo quarto – prosegue Della Rosa – abbiamo subito il ritorno di Rieti, ma i ragazzi hanno avuto una grande reazione difendendo forte e con energia che sono state le armi che ci hanno consentito di allungare nell’ultimo periodo. Se è stata la nostra migliore partita? Il primo messaggio che ho ricevuto dopo il match è stato di Benetti che mi ha scritto che avevamo giocato la nostra migliore gara fino ad ora. Sono d’accordo con lui".

In sala stampa è intervenuto anche il direttore tecnico Alberto Martelossi compiendo un gesto per nulla scontato. "Ci sono stati due vincitori stasera – afferma Martelossi –: il nostro pubblico che ancora una volta ci è stato vicino e che ringrazio e il presidente Pietropaoli per l’accoglienza che ci ha riservato e la grande organizzazione. Ci siamo sentiti a casa".

M. I.