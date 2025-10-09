Il post-partita. Della Rosa sul ko: "Di fronte alla zona ci siamo disuniti. Ok per 15 minuti»

Tommaso Della Rosa non si nasconde dietro ad un dito e con la solita onestà intellettuale che lo contraddistingue analizza la partita con grande lucidità. "Complimenti a Livorno che ha giocato una grande partita di grande energia e qualità dal secondo quarto in avanti – dice Della Rosa – ma noi dobbiamo crescere e migliorare e sinceramente c’è tanto da lavorare. Sono soddisfatto per i primo quindici minuti poi loro quando hanno schierato la zona noi ci siamo disuniti smettendo di giocare di squadra. È la prima partita in cui non siamo riusciti a trovare la quadra per rialzarci".

Analisi perfetta e condivisibile quella del tecnico biancorosso, in effetti quando Livorno ha alzato l’intensità in difesa Pistoia è andata in grossa difficoltà. "Riprendo le parole di grandi allenatori – prosegue Della Rosa – e dico che da buoni attacchi arrivano buone difese. Loro in attacco sono stati molto bravi trovando diverse soluzioni, ci hanno tolto il pick and roll centrale che è un po’ la nostra arma, hanno alzato la difesa e a quel punto non siamo stati più capaci di giocare di squadra e abbiamo faticato molto. Come ho detto dobbiamo crescere e questa partita ci è servita da lezione".

M. I.