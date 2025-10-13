Il post-partita. Sincerità Della Rosa: "Passivi in difesa. Reazione d’orgoglio»

Una vittoria che per come si era messa la partita vale oro. L’Estra per tre quarti di gara ha giocato decisamente male poi nell’ultimo periodo ha tirato fuori l’orgoglio ma soprattutto ha iniziato a difendere. "È stata una partita per noi all’inizio complicatissima – ammette coach Tommaso Della Rosa –. Il primo quarto dal punto di vista offensivo siamo andati anche bene perché abbiamo trovato buoni tiri, però non siamo stati in grado di realizzarli. A livello difensivo siamo stati disastrosi. Moody ha segnato 27 punti ma lo sapevamo perché è un giocatore che può farlo ed è all’altezza di questa categoria, il problema è che poi abbiamo messo in ritmo tutti con la nostra difesa passiva, senza mettere il corpo addosso. Sono molto contento invece della reazione che abbiamo avuto negli ultimi cinque minuti, significa che questi ragazzi hanno qualcosa dentro. Quando è stato il momento di stringere ci sono stati".

Su tutti Johnson e capitan Saccaggi che quando contava hanno deciso il match. "Jazz ha fatto una super partita – dice Della Rosa –. Saccaggi negli ultimi cinque minuti ha fatto una difesa clamorosa su Moody, non facendolo ricevere. Questo ci ha dato il coraggio di provarci fino in fondo per provare a vincere la partita".

M. I.