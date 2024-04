Il posticipo dell’8ª giornata. Rimini, grande colpo

L’8ª giornata dell’orologio si è conclusa ieri sera con il posticipo che ha riservato un risultato a sorpresa. Sì, perché Rimini ha violato il campo di Torino per 76-84, confermando l’ottimo momento di forma e blindando, di fatto, la qualificazione ai playoff.

Dopo un avvio stentato, la squadra di Dell’Agnello ha rialzato prontamente la testa e poi fatto la voce grossa dopo la pausa lunga. Con i due stranieri assoluti trascinatori (26 punti Marks e 24 Justin Johnson), la RivieraBanca si è imposta arrivando a toccare il +13 nelle ultime fasi del terzo periodo. Una vittoria che consolida Rimini al sesto posto del girone Rosso, staccando nuovamente Cividale e accorciando a -2 su Trieste (ma gli scontri diretti premiano i giuliani).

Torino invece (nonostante quattro uomini in doppia cifra) vede allontanarsi il secondo posto di Cantù. Per mettere la freccia sui brianzoli, la Reale Mutua dovrebbe vincere le ultime due partite e sperare in un doppio passo falso dei rivali. Ciò significa che Cantù, in caso di vittoria venerdì a Forlì, sarebbe matematicamente seconda e finirebbe proprio nel tabellone della Pallacanestro 2.015.

s. c.