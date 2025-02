Il ’Premio Patrimoni’ dello sponsor Sella a Federico Taddia

Mercoledì sarà alla Baltur Arena il Premio Patrimoni, fortemente voluto dal main sponsor Sella e dalla società, è stato assegnato a Federico Taddia, autore e giornalista, anche autore di Amadeus e Fiorello nelle passate edizioni del Festival di Sanremo. Federico ha raccontato le sue sensazioni riguardo alla serata e alla sua storia, iniziata proprio vicino alla Baltur Arena. "Ricevere questo premio è una grande emozione. Devo tanto a questa terra: qui ho la mia famiglia, gli amici, e qui mi sono formato. Ho scritto i miei primi articoli, ho frequentato le scuole e ho avuto modo di fare ‘palestra’ con la creatività e la narrazione. Mi fa piacere ritirare questo premio in un palazzetto che conosco bene, dove ricordo il suono del pallone che toccava il legno, un suono che ti faceva sentire un piccolo campione. E non dimentico le sconfitte quando giocavo con i cugini del ‘Gambero basket’ o le ore passate in panchina durante le giovanili della Benedetto". Federico, originario del territorio centese, è oggi uno dei più importanti autori, divulgatori e saggisti italiani. "Sono orgogliosamente di provincia – racconta – e questa è una caratteristica che ho sempre rivendicato. Oggi, con la facilità degli spostamenti e delle connessioni, questo aspetto è meno rilevante. Però, trent’anni fa, quando ho iniziato la mia carriera, non era affatto scontato. Per me non è mai stato un ostacolo, ma anzi, un valore aggiunto. Il consiglio che posso dare è quello di provarci sempre, con impegno, costanza e un po’ di faccia tosta. Non bisogna credere alle scorciatoie o alle strade impraticabili. L’importante è trovare la propria rotta e il proprio passo".