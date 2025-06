Il presidente Frati. "Siamo soddisfatti. Apprezziamo le doti tecniche e umane»

Anche il presidente Francesco Frati plaude alla scelta di Vecchi. "Siamo molto soddisfatti che Federico Vecchi abbia accettato la nostra proposta di guidare la Mens Sana per la prossima stagione nel campionato di B interregionale – le parole del numero uno della società -. Federico è un allenatore preparato, di cui apprezziamo le doti tecniche e umane. Le sue esperienze precedenti sia in settori giovanili importanti sia in campionati senior di livello superiore ne fanno un tecnico che incarna le caratteristiche migliori per proseguire il percorso già avviato da Paolo Betti". Doti umane ma anche tecniche quelle del coach emiliano che secondo Frati saprà farsi apprezzare. "Dal momento in cui ho scambiato le prime parole con Federico mi hanno colpito la sua voglia di affrontare con entusiasmo questa nuova sfida e la lucidità nel delineare il suo progetto tecnico. Sono convinto che anche i nostri tifosi ne potranno presto apprezzare le doti". Da valutare adesso la composizione dello staff tecnico che rispetto allo scorso anno potrebbe subire qualche modifica. In pole per un ruolo da assistente potrebbe esserci l’ex biancoverde Vidili, ex giocatore della Mens Sana e poi allenatore con esperienze in Piemonte e Toscana.