Il primo bivio dell’Estra. Esame Libertas Livorno

Continuità è questa la parola d’ordine secondo l’assistant coach biancorosso Alessandro Zamparini. "A Torino il segnale più importante è arrivato a livello di compattezza – dice Zamparini tornando sull’ultimo successo –. Il messaggio mandato dalla squadra è di unione, di aver sofferto insieme nei momenti di difficoltà, adesso siamo chiamati a dare continuità, sia in termini di risultati che come gioco all’interno della partita stessa". L’Estra questa sera (20.30) torna di nuovo in campo per affrontare alla Lumosquare la Libertas Livorno e per i biancorossi si tratterà di un ulteriore test importante contro una squadra esperta e di grande talento.

"Una sfida contro una squadra esperta – prosegue Zamparini – con tanti giocatori di grande qualità. Una formazione che ha punti di riferimento offensivi ben precisi tra cui Woodson uno su cui dovremo avere un occhio di riguardo. Già l’anno scorso è stato uno dei migliori realizzatori del campionato e anche in queste prime uscite sta segnando tanto mantenendo alte percentuali. Il reparto degli esterni rappresentano il fulcro del loro gioco, con elementi di qualità come Valentini e Filloy, spesso autori di canestri importanti. Questa sarà sicuramente la prima chiave per cui la prima chiave del match sarà proprio quella di fare attenzione a questi giocatori. L’altra riguarda i lunghi, dove oltre a Fantoni e Possamai, c’è Tiby è un giocatore importante per la sua doppia dimensione".

Pistoia arriva a questa partita con tutti i suoi effettivi, Johnson è stato recuperato e sarà della partita, ma con un lavoro svolto in maniera diversa rispetto al solito anche perché dopo il turno infrasettimanale domenica i biancorossi saranno di scena in Puglia. "Quando capitano settimane come questa l’aspetto fondamentale è il lavoro combinato di staff medico e tecnico – ammette Zamparini –. Il lavoro di recupero svolto da Luca Tasselli e Leonardo Natali è importantissimo per recuperare le energie mentre per la parte tecnica ci si concentra molto sui video studiando a fondo gli avversari". Una sfida quella tra Pistoia e Livorno che purtroppo non vedrà la presenza dei tifosi livornesi con la conseguenza che lo spettacolo non sarà quello che un’occasione come questa avrebbe meritato.

Maurizio Innocenti