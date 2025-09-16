Il primo derby è dell’Abc. Virtus in gara fino alla fine

ABC Castelfiorentino 68VIRTUS CERTALDO 65

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Garbetti n.e., Lazzeri 12, Ticciati 4, Talluri, Berni 10, Torrigiani 15, Marchetti n.e., Cicilano 3, Landi 4, Mancini 7, Pedicone 13. All.: Paludi.

VIRTUS CERTALDO: Ceccarelli 14, Gualtieri 2, Ricci 13, Mencherini 7, Rettori 9, Viviani 3, Silveira 7, Rosi 2, Maltomini 8, Guainai, Fedeli n.e., Nesi n.e. All.: Crocetti.

Arbitri: Campatelli di Sesto Fiorentino e Giachi di Firenze.Parziali: 17-12; 40-31; 56-53.

CASTELFIORENTINO – Il primo derby tutto valdelsano della stagione se lo aggiudica l’Abc Solettificio Manetti, che al Pala Betti supera la Virtus Certaldo e vola ai quarti di Coppa Toscana di Serie C. Con Cantini e Corbinelli a riposo precauzionale, sono i padroni di casa a partire forte con Torrigiani e Mancini, ma i bianconeri di coach Crocetti, con al debutto anche l’ultimo arrivato Maltomini, restano incollati fino al 17-12 del 10’. All’inizio della seconda frazione la Virtus si affaccia a meno tre, ma Lazzeri e Ticciati ristabiliscono il controllo castellano, mentre Torrigiani e Mancini fanno valere centimetri e fisicità nel pitturato (24-16). Alcune sbavature di troppo in casa Abc, permettono però agli ospiti di toccare per la prima volta il -1 (24-23), prima che i padroni di casa tornino ad allungare fino al più nove dell’intervallo lungo (40-31). Nel terzo quarto l’Abc ristabilisce la doppia cifra di vantaggio (42-31), poi tre ‘bombe’ di fila degli ospiti riaprono totalmente i giochi (42-40 al 24’). Certaldo alza l’intensità in difesa e l’Abc accusa il colpo, anche se riesce a restare in controllo (56-53 al 30’). All’inizio dell’ultimo quarto la Virtus impatta per la prima volta a 56, poi perde per infortunio Ceccarelli e la gara prosegue punto a punto fino agli ultimi possessi, quando quattro punti di Berni mandano i titoli di coda. Domenica prossima sempre in casa la squadra di coach Paludi se la vedrà con Valdisieve per un posto nella final four.