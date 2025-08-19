Il primo giorno del Dany Basket Quarrata. Allenamento al PalaMelo per i biancoblu

La prima campanella dell’anno è suonata anche in casa Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che nel tardo pomeriggio di ieri ha iniziato le preparazione in vista del campionato di Serie B Nazionale. I biancoblu hanno sostenuto sul parquet del PalaMelo la seduta inaugurale della stagione. Agli ordini del preparatore Francesco Bruni, i giocatori del Dany Basket hanno dedicato buonissima parte dell’allenamento al lavoro prettamente atletico. Spazio anche a momenti con il pallone fra le mani, con coach Alberto Tonfoni e i suoi assistenti Davide Matteoni e Stefano Livi a condurre le operazioni e a trasmettere le prime idee tattiche, in particolare in chiave transizione offensiva.

"Lo start è stato oggi (ieri per chi legge), ma i giri di ricognizione sono partiti l’11 giugno. Da parte mia e del club c’è stata operatività immediata dopo la finale playoff vinta contro Lucca, così da prepararsi ad un’annata che sicuramente sarà difficoltosa e lunga - le parole di Tonfoni -. Per non vanificare lo straordinario lavoro fatto nella passata stagione e per consolidarci, abbiamo fissato come obiettivo il mantenimento della categoria. Cercheremo di perseguirlo con il nostro stile: duri e compatti".

Sulla stessa falsariga il commento del neo capitano del Dany Basket, Federico Regoli, tra i protagonisti nella cavalcata dello scorso campionato. "Sono orgoglioso e onorato della nomina che ho ricevuto da parte della società. Ormai questo è il mio quarto anno con indosso la casacca biancoblu: questo club rappresenta una vera e propria famiglia per me. Sento una grande fiducia nei miei confronti - le dichiarazioni del lungo ex Cus Pisa - C’è tanta voglia di far bene e di divertirsi, come è successo l’anno passato. Siamo carichi e pronti a lavorare duramente da qui in avanti. Sono sicuro che i nuovi arrivati si ambienteranno subito, grazie all’aiuto dei vecchi".

Nel fine settimana, da venerdì 22 a domenica 24 agosto, è in programma il ritiro dei mobilieri al palazzetto Pertini di Bardalone, dove sabato 23 agosto andrà in scena, alle 17:30, l’amichevole di lusso contro La T Tecnica Gema Montecatini, anch’essa impegnata in Serie B Nazionale ma in un altro girone. "Questo ritiro - ha proseguito Regoli - sarà l’occasione per fare gruppo, mentre il test con Montecatini ci darà subito modo di capire a che punto siamo".

Il direttore sportivo Marco Nannini ha aggiunto: "Direi che si è trattato di un raduno estremamente emozionante. Siamo alla vigilia della nostra prima esperienza in Serie B Nazionale. Per noi è una grandissima e stimolante sfida, che siamo pronti ad affrontare grazie all’impegno del presidente Gino Giuntini e di tutto il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori. La squadra? Siamo felici del roster che abbiamo allestito, in quanto abbiamo inserito tutti i tasselli che avevamo in mente".

Francesco Bocchini