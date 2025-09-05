Il progetto. Avis e Ferrara Basket insieme. I giocatori saranno testimonial

Tutela della salute, promozione di uno stile di vita corretto, dei valori dell’amicizia, della solidarietà e della convivenza civile. Ma soprattutto i giovani al primo posto. Comune di Ferrara, Avis provinciale e comunale e Ferrara Basket 2018 stringono un accordo di collaborazione che si concretizzerà, nei mesi a venire, in iniziative volte a:

veicolare informazioni riguardanti il volontariato, la donazione di sangue e plasma e la sua importanza sociale, rendere gli sportivi consapevoli che possono essere donatori ideali.

Grazie all’attiva collaborazione tra le entità coinvolte, Ferrara Basket e Scuola Basket Ferrara organizzeranno degli incontri ad hoc con i propri associati e i relativi familiari per informare sull’importanza delle donazioni, sulle loro modalità e sulla compatibilità tra pratica sportiva e la donazione: il tutto grazie alla disponibilità di Avis e dei suoi volontari, che saranno presenti agli eventi per informare e sensibilizzare giovani e famiglie.

Ma non è tutto, perché in tutte le manifestazioni di Ferrara Basket verranno diffusi materiali informativi inerenti le donazioni di plasma e sangue; inoltre, il logo di Avis sarà presente sulle magliette da riscaldamento pregara e gli atleti della prima squadra diverranno a tutti gli effetti testimonial. Tutte queste iniziative saranno sostenute dal Comune, che in virtù di questo accordo ha confermato la propria disponibilità a sostenere la realizzazione di questi progetti.