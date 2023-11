Il programma. Biancoverdi attesi da un lungo stop fino a mercoledì 15

Riscattata la beffa di Pisa con un successo larghissimo come quello di ieri sera su Carrara adesso la Mens Sana avrà dieci giorni senza gare ufficiali. Il prossimo turno infatti coincide con quello di riposo di Pannini e compagni, essendo il campionato dispari. La Mens Sana tornerà in campo mercoledì 15 novembre (palla a due alle ore 20,45) sempre nell’impianto del Cus, stavolta contro Agliana degli ex Bacci e Lazzeri per il recupero della quinta giornata. Tre giorni dopo, domenica 18 novembre, difficile trasferta a Firenze in casa del Pino Dragons (alle 18,30) mentre il mese di novembre si chiuderà domenica 26 in casa (da capire se al PalaCorsoni o al PalaEstra) contro Shoemakers Monsummano. Per la squadra di coach Betti adesso qualche ora di riposo: da valutare le condizioni di Iozzi, ieri in tribuna per il colpo al setto nasale subito a Pisa. considerando che mancano ancora dieci giorni alla prossima partita la speranza è quella di recuperarlo.