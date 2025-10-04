Il programma dalla B Interregionale alla Divisione regionale 1: riflettori su Vis Persiceto-Aics Forlì. Ozzano, Grandi a caccia del bis. Derby Molinella-Virtus Medicina

Secondo capitolo sui parquet della B Interregionale e New Flying Balls bramosi di bis dopo lo spettacolare 60-83 all’esordio a Reggio Emilia. Oggi alle 20,30 i biancorossi di coach Federico Grandi riapriranno i cancelli del Pala Arti Grafiche Reggiani per ricevere Sistema Pordenone, bene alla prima casalinga contro Jadran Trieste (78-69): tra le fila ozzanesi occhi puntati sul centro Diambo Kissima, che al suo debutto ha redatto 21 punti, conditi da schiacciate e personalità fuori categoria.

A caccia del riscatto invece l’Olimpia Castello, che dopo il pesante -30 casalingo contro Monfalcone, alle 20,30 sarà di scena a Martinengo con i bergamaschi di Romano Lombardo (ko all’esordio casalingo contro la Dinamo Gorizia 80-89). In C è già tempo di big match nel girone G emiliano, con i riflettori a illuminare il derby di stasera alle 19 fra Molinella e Virtus Medicina. I padroni di casa di coach Matteo Baiocchi arrivano dal prorompente 59-90 sulle doghe della matricola 4 Torri Ferrara, mentre per i gialloneri di capitan ‘Jack’ Cattani (fra i club più quotati al rush finale del campionato) la prima giornata ha detto +20 contro l’altra matricola Modena.

Dopo la straripante vittoria in trasferta dello scorso weekend, anche il Cvd Casalecchio (67-85 contro il Cmo Ozzano) vuole conservare la leadership nel raggruppamento: stasera alle 21 sul campo della Alutto di via dell’Arcoveggio i rossoblù attenderanno Scandiano, reduce dal ko all’overtime contro Montecchio (80-87). A caccia del riscatto invece la Francesco Francia di coach Andrea Mondini, ammaccata dall’83-67 subìto contro l’Sg Fortitudo e stasera alle 19,30 in casa contro Piacenza, bene alla prima contro Argenta (94-78).

A chiudere il quadro c’è l’Sg Fortitudo di coach Marco Catrambone, che dopo l’inizio spumeggiante contro Zola Predosa, domani alle 17 sarà di scena a Castelnovo ne’ Monti contro l’Lg (vittoriosa a Vignola 60-83). Tutto è pronto per l’ouverture di Divisione Regionale 1, sul cui campionato si alza il sipario con 4 impegni nel girone A: oggi alle 18,45 Magik Parma-Bsl Pianoro, domani alle 17 Castelfranco Emilia-Voltone, domani alle 18 Budrio-Medolla e domani alle 19 Parma Project-Masi.

Nel girone B si inizia oggi alle 18 con Massa-Audace Bombers e Progresso-Tiberius Rimini, mentre alle 19,45 scatta il derby Anzola-Veni. A chiudere il quadro Vis Persiceto (foto) -Aics Forlì (domani alle 18) e Riccione-Giardini Margherita (domani alle 18,30).

Giacomo Gelati