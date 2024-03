Il programma di giornata. Fortitudo nella tana della sorpresa Vigevano

Dopo gli anticipi di ieri, Agrigento – Udine e Milano – Orzinuovi, il quarto turno della fase a orologio si completa oggi con tutte le altre dieci gare. Una bella novità, dopo lo spezzatino della terza giornata causato dai tanti rinvii per gli impegni con le nazionali. Otto partite sono in programma alle 18, una alle 16.30 (Rbr tifa per Jazz e Rieti in casa con Nardò) e una alle 21 (la sorprendente Vigevano ospita la Fortitudo). Giocheranno in casa le squadre del girone verde e Rimini, oltre a provarci a Desio con Cantù, tiene un occhio aperto in particolare su alcuni campi. Ad esempio quello di Trapani, dove arriverà Piacenza. Poi quelli di Torino e Cremona, che ospiteranno Cento e Cividale. Un filotto delle squadre di casa, peraltro favorite, sarebbe accolto dai biancorossi come manna dal cielo. Nelle altre gare, Casale Monferrato e Latina, ormai condannate ai playout, ospitano Verona e Trieste, sostanzialmente già tra le prime otto. La Luiss Roma, che lotta per l’ottavo posto, trova una Forlì che non vuole smettere di correre, mentre Treviglio con Chiusi può scacciare i fantasmi e compiere un passo decisivo per restare dentro la postseason più dolce. La classifica: Forlì 42; Fortitudo 36; Udine e Verona 32; Trieste 30; Cento e Piacenza 22; Rimini e Nardò 20; Cividale 18; Orzinuovi 16; Chiusi 10.