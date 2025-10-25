Il programma: i New Flying Balls in campo alle 20,30. C’è la Virtus Padova,. Ozzano cerca la fuga

Si godono tanto il primato quanto il momento di forma i New Flying Balls di coach Federico Grandi, che dal suo reinsediamento ozzanese (passando dal Cmo ai ‘palloni volanti’) sta continuando da dove aveva lasciato. Senza dubbio è presto per tirare le somme, ma intanto i primi giri di giostra del campionato di B Interregionale dicono che la compagine di viale 2 Giugno ha un ruolino di marcia immacolato (4 su 4), frutto di un attacco da 84,5 punti segnati (terzo miglior rendimento della Division A alle spalle di Romano Lombardo, 88,3 e con una gara in meno, e Oderzo, 85) e soprattutto 67 subiti (secondo rendimento dietro Iseo, 66,5). Questo, unito al fatto che stasera alle 20,30 i Flying Balls ospiteranno la Virtus Padova, tredicesima della classe, potrebbe dare il la per una prima fuga in classifica.

Gli ozzanesi guarderanno con interesse alla sfida fra l’inseguitrice Monfalcone e il fanalino di coda Reggio Emilia (palla a due ore 18), che giocherà fra le mura di casa con l’obiettivo di centrare la prima vittoria.

Domani alle 18,30 torna sul parquet del PalaFerrari l’Olimpia Castello di coach Claudio Agresti, che dopo aver messo in cascina i primi due punti a Padova, riceverà i vicentini di Carrè, ultimi con Reggio Emilia e alla loro prima esperienza nel quarto campionato italiano.

In serie C è il fine settimana della quinta giornata del girone d’andata. Gli occhi sono sulla coppia di testa formata da Castelnovo ne’ Monti e Virtus Medicina, uniche a punteggio pieno nel girone G. Oggi alle 19 i reggiani faranno tappa a Molinella, reduce dal ko in trasferta con la Francesco Francia (70-68) e desiderosa di riscatto contro la prima della classe, mentre per i medicinesi è il turno casalingo contro Scandiano, con palla a due alle 21. Sul secondo gradino del podio è sfida a distanza fra le parigrado Sg Fortitudo e Francesco Francia, con la Effe scudata sopra per via del +16 ottenuto alla prima giornata contro il club di Zola Predosa: oggi alle 18,30 la Sg farà visita alla neopromossa Modena, nona e a -2, mentre la Francia sarà di scena mezzora più tardi sul campo di Argenta, ultima insieme al Cmo Ozzano (domani alle 18 a Vignola) a quota 0 punti.

Vuole riprendere i giusti binari infine il Cvd Casalecchio, che dopo due stop consecutivi stasera alle 21 riceverà la matricola Piacenza per lasciarsi alle spalle il -15 contro Vignola e il -12 contro la Sg Fortitudo.

Giacomo Gelati