Il programma. Il Partizan inizia subito a Dubai

Si comincia subito con un bel doppio turno. L’Eurolega entra nel vivo e lo fa subito a spron battuto con due sfide in programma tra oggi e domani, e a ruota tra giovedì e venerdì. La Virtus dopo l’esordio di questa sera con il Real Madrid è attesa da una nuova sfida con una rivale spagnola. Venerdì alle 20,30 la formazione di Dusko Ivanovic sarà impegnata alla Roig Arena di Valencia. Intanto in questi giorni il Ceo di Eurolega, Paulius Motiejunas, sembra non escludere che l’attuale situazione internazionale possa portare all’eventuale sospensione delle due formazioni israeliane Maccabi e Hapoel Tel Aviv. Una decisione che probabilmente dipenderà anche da quello che farà la Uefa nel calcio, ma che avrà a prescindere da tutto come priorità la sicurezza delle squadre.

Il programma della prima giornata di Eurolega. Oggi: Hapoel Tel Aviv-Barcellona, Dubai-Partizan Belgrado, Efes Istanbul-Maccabi Tel Aviv, Stella Rossa Belgrado-Olimpia Milano, Panathinaikos-Bayern Monaco, Baskonia-Olympiacos. Domani: Monaco-Zalgiris Kaunas, Fenerbahce-Parigi, Asvel-Valencia.