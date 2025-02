Il prossimo avversario. Nel team ligure giovani di qualità e giocatori esperti

Nel primo turno di play in out sono arrivati risultati eclatanti ed in parte inattesi come i larghi successi di Spezia a Varese e Legnaia a Gallarate. In questo ultimo caso la società lombarda ha deciso di intervenire forte sul mercato a 10 giorni scarsi dalla chiusura chiudendo gli accordi per il play Chiapparini, per l’esterno Bettanti e probabilmente anche per l’esperto lungo Salvatore Genovese, attualmente fuori rosa ed escluso dal progetto di Pavia, anche per sopperire alla probabile lunga assenza di Antonelli. La prossima avversaria della Stosa invece, la Seagulls Genova, ha battuto Cecina abbastanza agevolmente trovando nel lungo classe 2005 Lomtadze l’mvp assoluto della gara. Nei liguri ci sarà da tenere particolarmente d’occhio gli esperti Ferri, con un passato anche recente in serie A, e Daunys, ma anche Zini e Pintus oltre ai giovani under 19, tra i quali Mana, Lomtadze e Pellegrino, divisi tra la prima squadra di Genova e l’impegno con le giovanili di Vado Ligure.