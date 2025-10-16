Il prossimo impegno. Domenica la sfida all’Andrea Costa degli ex Dalmonte e Chessari

Non una sfida banale quella che attende l’Adamant domenica prossima, per cercare di vincere la prima gara stagionale casalinga.

Alla Bondi Arena è infatti attesa l’Andrea Costa Imola, per una sfida che vent’anni fa è stata una classica, una delle gare più attese ai tempi della Legadue per gli appassionati ferraresi, quando sulla panchina dell’allora Basket Club c’era l’imolese Luca Dalmonte. Proprio lui, oggi, ha scelto di essere profeta in patria, andando per la prima volta ad allenare a casa sua. L’Andrea Costa, in serie aperta da due gare, entrambe casalinghe (e ha già riposato, quindi il bilancio è di due vinte e due perse) non è solo Dalmonte, ma un pacchetto di giocatori esperti, alcuni dei quali con trascorsi anche a piani più alti, come Raucci e Sanguinetti. Non si tratta di una squadra del livello di Caserta e Livorno, ma di certo per l’Adamant sarà un altro bel test, in una settimana molto delicata per motivi extra cestistici.

Attenzione anche, sulla sponda imolese all’altro ex Roberto Chessari, che a Ferrara viene ricordato principalmente per gara 2 di finale con Pordenone, dove giocò da protagonista dopo mesi difficili, mettendo il suo sigillo sulla promozione.

m. p.