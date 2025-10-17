Il prossimo impegno. L’Estra pronta all’ostacolo Rieti. Dellosto: "Conterà l’approccio»

I biancorossi sono al lavoro per preparare la seconda trasferta consecutiva in quel di Rieti, una delle squadre che si è messa più in evidenza in questo inizio di campionato. L’Estra, dopo la prova con più ombre che luci contro Ruvo di Puglia, dovrà sistemare c’è senza dubbio l’approccio alla partita. Giocare di rincorsa contro Rieti potrebbe non garantire gli stessi risultati rispetto a Ruvo. "L’approccio dovrà essere necessariamente diverso – dice Nicolò Dellosto –. Contro una squadra che ha un tasso tecnico superiore diventa difficile se non siamo fin da subito presenti sulla partita. Contro Rieti sarà una sfida stimolante perché affronteremo una squadra che sta facendo molto bene". Parole sante quelle di Dellosto, che arrivato come aggregato si è poi guadagnato un posto in squadra tornando di nuovo a calcare i campi della serie A2 dopo un anno a Roseto in B, dove ha vinto il campionato. "Mi hanno accolto tutti bene fin da subito – prosegue Dellosto – anche se ero aggregato. Ho sempre sperato di poter continuare il cammino con questa squadra perché con i compagni si era creato dall’inizio un bellissimo rapporto e poi conoscevo già molte persone. C’è molta Trieste in questo gruppo, il direttore tecnico Alberto Martelossi lo conosco da quando sono ragazzino". Pistoia, come detto dovrà approcciare sicuramente meglio la partita, ma oltre a questo non dovrà commettere gli stessi errori visti contro Ruvo. "L’aspetto positivo della gara di domenica scorsa è stata la reazione – afferma Dellosto –. Dovevamo aspettarci una partenza del genere da parte dei nostri avversari perché quando sei ultimo in classifica, lo so perché in quella situazione ci sono stato, non hai niente da perdere. E poi non ci sono partite facili, il livello si è notevolmente alzato". Quanto alla sfera personale, Dellosto conclude: "Sono qui per portare il mio mattoncino alla causa. Mi trovo alla grande, specie con il pubblico: si è creata una bella empatia".

M.I.