Il protagonista. Cecchi in azzurro. L’Under 21 di 3x3 lo seleziona in vista della Nations League

Andrea Cecchi si veste d’azzurro. Dopo aver già indossato in passato la casacca delle Nazionali giovanili, senza mai riuscire però a partecipare a un Campionato Europeo, il giovane cestista di Montecatini si appresta a vivere un’esperienza internazionale con una rappresentativa del proprio Paese.

Nello specifico l’Under 21 maschile di 3x3, che sarà al via del torneo dello Youth Nations League in programma a Riga, in Lettonia, dall’1 al 3 luglio. Il ritrovo per i convocati a disposizione di coach Lorenza Arnetoli (oltre a Cecchi, presenti Giovanni Brescianini, Lorenzo Crocetta, Kesmor Osatwna, Simone Valsecchi e Tommaso Paolo Vecchiola) è fissato per il 28 giugno al CPO Giulio Onesti, a Roma, dove il gruppo si allenerà fino al giorno successivo, mentre il 30 giugno è prevista la partenza per Riga, dove i nostri portacolori sfideranno Germania, Lettonia, Polonia e Grecia (tutte le gare della manifestazione saranno trasmesse live sul canale YouTube di Fiba 3×3).

Cecchi avrà la possibilità di allenarsi sotto gli occhi attenti anche di Stefano Mancinelli, ex giocatore di spicco del nostro basket e attuale responsabile del settore squadre nazionali 3x3.

Francesco Bocchini