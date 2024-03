Il punto del veterano. "Sono tra i migliori, ma non temiamo nessuno»

Rbr parte in direzione Lombardia con l’idea non nascosta di provare a centrare il colpaccio. Con determinazione ma anche serenità. "Abbiamo ricaricato le pile dopo la domenica di riposo e adesso ci siamo – dice Giovanni Tomassini –. Cantù è una delle migliori squadre del campionato e l’ha dimostrato col percorso che l’ha portata a essere seconda dietro a Trapani nel girone verde. Hanno grandissimi giocatori che hanno addirittura vestito la maglia della Nazionale. L’obiettivo nostro? Fare una gran partita e riprendere il cammino che è stato interrotto a Rieti". C’è anche tanto prestigio attorno a una sfida del genere. "Ho giocato al Pianella tante volte con la maglia della Scavolini – prosegue Tomassini -. A Desio invece ci sono stato con Cento l’anno scorso. Cantù è la storia della pallacanestro e questo fa di quei 40 minuti un appuntamento importante ed emozionante. Baldi Rossi, Moraschini, Burns: squadra fortissima, ma noi vogliamo mettere sabbia nei loro meccanismi per potercela giocare fino alla fine. Uno che vorrei levare dal loro roster? Nessuno in particolare. Quello che vorremmo togliere è la fluidità del loro attacco. Hickey ha estro ma intorno ce ne sono anche tanti altri di talento. Dobbiamo cercare di fargli fare tutto in maniera più difficile. Bisogna partire da un’ottima difesa, da una presenza solida a rimbalzo e dal far circolare bene la palla in attacco. In altre partite puoi forse permetterti qualche errore, con Cantù un po’ meno. Serve una gara ai limiti della perfezione".