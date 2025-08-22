Il punto sul mercato. Prosegue il casting: "Fase di valutazione»

"Quando dissi che ci saremmo presi tutto il tempo necessario per trovare il giocatore giusto non era una frase fatta, ma la verità". Il direttore tecnico biancorosso Alberto Martelossi torna a parlare in merito all’ultimo tassello che manca per completare il mosaico biancorosso. Un’operazione sulla quale, considerata anche la delicatezza, la società sta riflettando in modo molto attento. "Stiamo visionando diversi giocatori – prosegue Martelossi – abbiamo ristretto il campo, abbiamo ricevuto alcuni no e quindi ripartire ma questi giorni a contatto con la squadra ci permetteranno di capire meglio che tipo di giocatore possa fare al caso nostro. Il mercato è difficile anche in questo momento della stagione. Una volta era più facile sia come tempistica, oggi abbiamo quindici giorni in meno rispetto al passato, sia per le nuove modalità oltre l’oceano. Il campionato di G-League che storicamente è il serbatoio dell’Nba lo è ancora oggi ed i giocatori ambiziosi vogliono tenere botta fino all’ultimo tenendo conto che anche i salari sono diversi rispetto a prima, penso a Joe Bryant o Bob McAdoo in A2 che oggi sarebbe impensabile. Oltre a questo ci dobbiamo confrontare con il fatto che mentre prima il campionato italiano o spagnolo erano nettamente sopra la media del livello europeo, adesso si affacciano campionati che sono più o meno del livello del nostro che sono altrettanto competitivi e remunerativi, vedi Ungheria, Romania, Inghilterra. L’offerta di giocatori di qualità è inferiore rispetto al passato". M.I.