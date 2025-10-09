Il quintetto grossetano ha vinto il torneo ’Autunno al Pispino’. Una bella giornata di sport e amicizia. Gea sugli scudi grazie agli Under 17

L’under 17 della Gea inizia nel migliore dei modi la stagione. La formazione biancorossa ha vinto il torneo "Autunno al Pispino" di Porto Santo Stefano.

I biancorossi allenati da Edoardo Furi si sono aggiudicati la manifestazione battendo in finale il Basket Donoratico (che in semifinale ha superato Follonica), al termine di un’avvincente partita, conclusasi sul 54-52, con i canestri di Danti e Martini nel convulso finale. Nella partita del mattino la Gea era riuscita nel finale, con i canestri decisivi di Galli e Peralta (miglior realizzatore con 26 punti) ad avere la meglio sui padroni di casa dell’Argentario che fino all’ultimo hanno cercato di negare la vittoria ai grossetani. Terzo posto per Follonica che ha superato l’Argentario.

In semifinale la Gea ha avuto la meglio sull’Argentario 61-59, mentre il Donoratico aveva regolato 61-52 il Follonica nell’altra semifinale. Nella finalina per il terzo posto il Follonica aveva vinto il derby maremmano contro l’Argentario per 62-45. Poi la Gea ha vinto contro il Donoratico di due punti nella finalissima.

La finale è stata una partita avvincente, combattuta fino all’ultimo possesso: anche questa volta, come in semifinale, i grossetani l’hanno spuntata di misura portando a casa la coppa. È stata una giornata di sport, amicizia e passione, trascorsa insieme alle famiglie, che hanno portato sostegno e supporto.

La rosa della Gea Under 17: Venezia, Tronchi, Peralta, Monellini, Terracciano, Severi, Santucci, Martini, Monticini, Galli, Grascelli, Fommei, Danti. Allenatore Edoardo Furi, assistenti Andreozzi e Liberati.