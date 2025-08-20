Il raduno dell’Use Computer Gross . Il Pala Sammontana apre le porte

Ore 18, Pala Sammontana. Ecco le coordinate spazio-temporali per il raduno odierno dell’Use Computer Gross. Prende ufficialmente il via stasera infatti la stagione dei biancorossi in vista di un nuovo campionato di Serie B Interregionale. Quella a disposizione del confermato coach Luca Valentino sarà una squadra ancor più giovane rispetto all’ultima stagione, con tanti ragazzi provenienti dal vivaio che potranno comunque contare sul sostegno di tre ‘veterani’ come capitan Sesoldi, Rosselli e De Leone. Tre autentici punti di riferimento tanto nel rettangolo di gioco quanto nello spogliatoio, fondamentali per la crescita di questi ragazzi che si affacciano per la prima volta sul palcoscenico dei ‘grandi’.

Ecco tutti i convocati (tra parentesi l’anno di nascita). Play-maker: Jacopo Soviero (‘01); Cosimo Regini (‘07); Iker Ciano (‘04). Guardie: Leonardo Cipriani (‘00); Alessandro Sakellariou (‘00); Giovanni Marini (‘07); Tommaso Baldacci (‘07); Davide Cerchiaro (‘06); Edoardo Giantini (‘07); Pietro Ramazzotti (‘07). Ali: Guido Rosselli (‘83); Claudio Paluzzi (‘05); Daniele Sesoldi (‘92). Pivot: Matteo De Leone (‘97); Giovanni Tosti (‘05); Raoul Tangala (‘06).

A coadiuvare coach Valentino saranno gli assistenti Renato Quartuccio e Tommaso Cappa, oltre al preparatore fisico Diego Alpi. Riccardo Palatresi è invece il medico sociale con Nilo Rosselli, Aurora Caporaso ed Enrico Sergi (nuovo) nel ruolo di fisioterapisti.