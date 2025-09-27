Il ritorno di coach Lasi: "L’Estra è sottovalutata"

A distanza di tanti anni dall’ultima volta (era il 2011), Maurizio Lasi tornerà domani da avversario a Pistoia. La sua Blu Basket Bergamo sarà infatti la rivale dell’Estra nella prima di Saccaggi e compagni davanti al pubblico amico. Per il vice coach dei lombardi si tratterà di un tuffo nel passato: dal 2006 al 2009 ha infatti allenato i biancorossi, guidandoli alla promozione in LegaDue. Anche per questo, Lasi è ricordato con affetto da queste parti. "Ho vissuto anni davvero belli a Pistoia, durante i quali ho avuto la fortuna di lavorare con persone di un certo valore – le parole dell’ex Virtus Siena –. Ce ne sarebbero di aneddoti da raccontare: mi viene in mente ad esempio il derby di ritorno contro Montecatini, alla nostra prima stagione in LegaDue, sospeso a causa del celebre lancio di rotoli di carta igienica sul parquet da parte dei tifosi rossoblù. E poi ovviamente non posso non menzionare la presenza di Matteo Bertolazzi: è un ragazzo che porterò per sempre nel cuore".

Durante la sua esperienza a Pistoia, Lasi ha fatto la conoscenza anche di Tommaso Della Rosa. "Allora era un giovane giocatore. Sono contento della sua nomina a head coach: ho avuto modo di incontrarlo anche ai corsi di formazione (il vice allenatore di Bergamo è un formatore, nda) ed è un ragazzo che merita la fiducia che la società gli ha dato. In generale, mi sembra vincente la scelta del club biancorosso di puntare su persone, come anche Luca Civinini, che conoscono bene l’ambiente. Specie dopo un’annata come quella scorsa, che ha portato alla retrocessione".

Secondo Lasi, l’Estra può recitare il ruolo di sorpresa in questo campionato. "Sulla carta non viene inserita nel novero di formazioni che possono giocarsi il salto di categoria, ma per me è subito sotto al gruppetto di testa. Credo che in molti la sottovalutino. A Verona se l’è giocata fino alla fine, a dimostrazione del fatto che sia stata allestita un’ottima squadra con due americani validi come Johnson e Knight. E poi c’è Saccaggi, che ho allenato a Pistoia quando era giovanissimo".

Insomma, a detta di Lasi, per la Blu Basket Bergamo il match di domani sarà un test a dir poco probante. "Anche perché è la nostra prima partita ufficiale. Giocheremo su un campo caldissimo, di fronte a un pubblico appassionato e che non abbandona mai la squadra. Fortunatamente, avremo a disposizione Lombardi e Bartoli, che abbiamo recuperato. Per il resto – conclude Lasi – il nostro è un roster caratterizzato da un mix equilibrato fra esperti e giovani. Proprio dalla crescita di questi ultimi dipenderanno le nostre fortune".

Francesco Bocchini