Il saluto del preparatore atletico del settore giovanile biancorosso: "Profonda gratitudine a club e atleti. È stato un viaggio indimenticabile». Ruffolo lascia i baby di Reggio dopo tre anni

"Non sarò più il preparatore atletico della Pallacanestro Reggiana. Questo capitolo del mio viaggio professionale è arrivato alla fine e voglio prendermi un momento per esprimere la mia più profonda gratitudine all’intera organizzazione, dal management al coaching staff e fino agli incredibili atleti con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Grazie per la fiducia, il supporto e il quotidiano impegno per raggiungere l’eccellenza. È stato un viaggio indimenticabile, ricco di sfide, crescita e innumerevoli momenti che porterò per sempre con me. Ho imparato tantissimi sia come tecnico che come persona e sono orgoglioso di quello che abbiamo conquistato assieme. Una parte di questa squadra, di questo club e questa esperienza sarà sempre con me. Grazie Reggio".

Francesco Ruffolo, preparatore atletico del settore giovanile - in particolare dell’Under 19, terza alle finali nazionali - si è congedato ieri attraverso i social. Le strade si separano dopo tre anni. Nel corso delle stagioni il suo ruolo è cresciuto sempre di più ed è stato di grande aiuto anche alla prima squadra. Diverse volte il suo nome è stato citato come esempio di grande competenza anche dagli atleti, su tutti Momo Faye che non ha mai nascosto come dietro ai propri progressi fisici - oltre alla mano del ‘mago’ Sandro Bencardino - ci fossero anche i consigli di Ruffolo che in passato ha avuto esperienze di alto livello (nei college Ncaa di Purdue e Fort Wayne). Tanti attestati di stima dai ragazzi del settore giovanile come i cugini Alessandro e Luca Manfredotti che lo hanno definito ‘Unico’ e ‘Il migliore’, come Deme che ha scritto ‘Grazie Big’ o Filippo Carboni, figlio della presidente Veronica, che ha ‘ripostato’ le parole di Ruffolo.

Francesco Pioppi