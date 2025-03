Il secondo match di stasera. Rieti-Rimini, un altro spartiacque

Sono due i recuperi in programma stasera nel campionato di A2: oltre alla sfida del Palafiera, si gioca anche a Rieti, dove la Sebastiani ospita Rimini per il recupero della 29ª giornata. Manco a dirlo, è un’altra partita di grande interesse per Forlì visto che si sfidano altre due compagini d’alta quota.

I sabini, reduci dal bruciante ko contro Avellino, cercano riscatto contro una Rimini che ha necessità di dare continuità al successo casalingo contro Pesaro della scorsa settimana (99-81) per consolidare il secondo posto e magari insidiare ancora Udine. In caso di vittoria dei laziali, Rieti aggancerebbe il terzo posto a quota 40 insieme a Fortitudo e Cantù, in attesa dell’esito della gara dell’Unieuro. Si tratta quindi di due gare fondamentali per delineare la griglia playoff e rompere una situazione di equilibrio che ormai dura dall’inizio della stagione.

La classifica: Udine* 48; Rimini** 42; Cantù* e Bologna 40; Rieti*, Forlì*, Milano, Verona e Cividale 38; Avellino*, Brindisi e Pesaro 36; Torino 34; Orzinuovi e Cento 26; Cremona*, Vigevano e Livorno 22; Nardò* 18; Piacenza 12. *=una gara in meno **=due gare in meno