Il solito scatenato Amadei carica i giocatori: "Potete regalarci qualcosa di molto bello"

La consueta visita al quartier generale di Immergas, a Lentigione, ha avuto un unico, inarrivabile, protagonista: Romano Amadei. Il patron della Reggiana – nonché numero uno di questa azienda gioiello che ha da poco traguardato i 60 anni di attività - ha preso la parola conquistando tutti i presenti con la solita brillante ironia. "Eccoci qua. Che mi alzi o stia seduto è uguale, tanto sono basso… Allora siete svegli? Bene. Come sapete, sono passati 60 anni dalla nascita di Immergas, io sono l’unico ancora vivo tra i fondatori e questo vuol dire che ho un’età avanzata, quindi voi non dovete temere che vi rubi il posto anche se un calcio al pallone potrei provare a darlo, poi deciderà Viali se farmi giocare. A parte le battute: vi hanno fatto vedere la foto della prima officina, all’inizio lavoravamo praticamente al buio. Insomma, dire che eravamo in condizioni precarie è poco, ma se siamo arrivati qui, il merito è di tanti, anzi di tutti: del lavoro di squadra. Proprio venerdì scorso mi sono venuti a salutare due collaboratori che sono andati in pensione e si sono emozionati…".

La voce di Amadei si rompe per l’emozione, il patron si commuove e scatta l’applauso di tutta la sala, poi riprende spedito. "Passiamo questa fase emozionale di cui mi scuso. Insomma questa è la parte legata all’azienda, mentre l’altra parte della mia vita è trascorsa seguendo partite di calcio. C’è stato il Brescello, per 20 anni circa, poi sono andato a Modena per vedere che aria tirava e ho avuto il massimo della soddisfazione (la Serie A, ndr) che magari è la stessa che mi regalerete voi quest’anno, chissà…". Dopo aver lanciato il ‘sasso’, Amadei non nasconde assolutamente la mano e argomenta: "Sono convinto che quest’anno il risultato finale dipenderà un po’ dagli avversari, ma soprattutto da voi. A giudicare dai risultati, intendo quelli ottenuti prima di Pisa che è una parentesi che non ricordo bene (sorride, ndr) credo ci siano le possibilità per fare qualcosa di bello e credo ce la metterete tutta per cogliere un risultato che non è facile, ma che sarebbe certamente esaltante. Poi è chiaro che ci vuole anche fortuna… Insomma speriamo che non ci capiti come l’anno del gol del portiere del Modena (nel 2022 Gagno che segnò contro l’Imolese la rete della vittoria-promozione con un rinvio dalla propria area, ndr). Io in ogni caso vi ringrazio di essere venuti qua e per quello che farete".

Dopo la visita all’azienda di tutta la squadra e dello staff, c’è stato il consueto pranzo nella sala ospiti di Immergas, un altro momento in cui Romano Amadei, assieme agli amici di una vita, è tornato ad essere il ‘mattatore’ indiscusso, lanciando improvvisamente degli ‘hip hip hurrà’ in onore della sua Reggiana che hanno strappato sorrisi e applausi a scena aperta. Il più sentito? Quello per mister Viali "Ma a condizione che ci porti in Serie A!". Con una raccomandazione ai giornalisti: "Non scrivete queste cose eh! Fate finta di nulla, non creiamo troppe aspettative…". Ma il primo ad aspettarsi qualcosa di speciale da questo gruppo sembra essere proprio lui.