Il tecnico biancorosso Luca Dalmonte. "Gara perfetta nel momento giusto per noi»

Può essere il derby la gara migliore per l’Andrea Costa per andare a caccia della prima vittoria stagionale? Coach Luca Dalmonte non ha dubbi: "Sì, è perfetta. In virtù di tutto quello che è successo, è la gara giusta al momento giusto". Solidità emotiva è la parola d’ordine che il tecnico biancorosso imporrà ai suoi ragazzi nella sfida che stasera li vedrà affrontare la Virtus giallonera (arbitri Martellosio, Di Luzio e La Grotta). "Di fronte a una partita in cui gli episodi possono incidere e nella quale l’emotività è un fattore, è necessario essere mentalmente pronti nel vivere l’approccio alla partita, così come è importante la capacità di reagire a una situazione favorevole e la solidità con cui giochi ogni possesso. Questi sono aspetti più importanti rispetto alla preparazione tattica. È quel tipo di partite che sfuggono dagli schemi perché ci sono tante variabili, dove il gioco del pronostico salta, dove le previsioni tecnico-tattiche diventano potenzialmente secondarie. Tutto sfugge, quello che non deve sfuggire sarà la solidità emotiva".

L’Up si presenterà alla palla a due del derby numero undici della storia con gli stessi dieci visti due settimane fa con la Luiss, con il giovane Loris Gozo che resterà ai box per una distorsione alla caviglia. Batteria di lunghi profonda dunque per Dalmonte (Thioune, Filippini e Tamani, oltre a Gatto e Raucci), certamente utile per provare a contrastare l’efficacia a rimbalzo mostrata finora dai giovani gialloneri (oltre 45 rimbalzi di media finora). "La Virtus in questo momento sta senza dubbio dominando a rimbalzo – prosegue Dalmonte –, basti pensare ai 21 rimbalzi in attacco presi contro Ferrara che rappresentano un record. Hanno due ottimi rimbalzisti offensivi nei lunghi e una generale propensione al rimbalzo in attacco anche degli altri, penso ad esempio a uno come Melchiorri. Il controllo dei rimbalzi e del tagliafuori però non deve coinvolgere esclusivamente i lunghi, ma tutta la quadra. Abbiamo bisogno dei nostri interni, ma è tutta la squadra che si deve prendere in carico questo aspetto".

Chiusura con l’inevitabile emozione che toccherà chi come l’imolese Dalmonte stasera scriverà il suo nome tra i tecnici che hanno preso parte alla storia del derby della sua città. "Qualche derby l’ho giocato a tutte le latitudini, ma questo odierno è il più importante. Devo abbracciare l’emozione, non la devo negare, ma accettarla e così riuscire a controllarla."