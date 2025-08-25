Il tecnico centese preoccupato solo per Fall. Di Paolantonio:: "Siamo indietro, ma è normale»

Il primo test stagionale ha lasciato buone sensazioni in casa Sella Cento, anche se l’avversario era di una categoria inferiore. Lo scrimmage contro l’Adamant ha messo in evidenza già buone trame offensive ed una coesione difensiva che fa ben sperare in vista del campionato, ma coach Di Paolantonio sa benissimo che il lavoro da fare è ancora tanto. "Siamo dove pensavamo di essere, cioè ancora indietro – dice il tecnico biancorosso –, si sono presentate tante situazioni che non abbiamo allenato, soprattutto in difesa. Abbiamo fatto un po’ di fatica in determinati aspetti del gioco, ma è tutto normale a questo punto della preparazione: sono contento dell’impegno dei ragazzi, l’unica preoccupazione è per le condizioni fisiche di Fall".

Già, perché il lungo della Sella è uscito dolorante nel corso del terzo parziale della sfida con l’Adamant senza più rientrare in campo, e le sue condizioni andranno verificate nelle prossime ore per capire se si tratterà di un problema di rilievo o se, invece, tutto potrà rientrare. Cento si gode intanto la sua coppia statunitense, apparsa già in gran spolvero nei quaranta minuti giocati alla Baltur Arena: Davis in particolare, neo capitano biancorosso, ha mostrato una superiorità tecnica e fisica rispetto agli avversari, così come Devoe, che seppur risparmiatosi ha messo in campo sprazzi di classe. Tanto della stagione della Sella passerà dalle loro mani, come da quelle di Berdini, metronomo di una squadra che dovrà trovare protagonisti diversi di partita in partita.

Il prossimo test si giocherà mercoledì contro la Fortitudo Bologna a Zola Predosa, un impegno certamente più probante per i biancorossi, contro una formazione di pari categoria costruita per fare un campionato di vertice. Altri minuti nelle gambe in avvicinamento all’esordio in campionato contro la Libertas Livorno. Cento può ripartire da quanto di buono fatto vedere nella gara con Ferrara, e dagli oltre 500 gli spettatori presenti alla Baltur Arena.

Jacopo Cavallini