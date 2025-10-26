Il tecnico Gianluigi Galetti. "Loro sono fisici. Ma vogliamo provarci»

Con il fardello di quattro sconfitte consecutive sulle spalle e con la sfida salvezza nel secondo turno infrasettimanale dietro l’angolo, la Virtus va a Jesi (palla a due ore 18 al PalaTriccoli) con un filo di speranza. E non perché i padroni di casa non siano una formazione di valore, lo sono eccome, quanto piuttosto per una serie di ragioni: un calendario complicato, qualche ko di troppo (2 vinte e 4 perse) e la lunga assenza di Toniato. Imola, poi, nel precedente in precampionato giocato sempre in terra marchigiana, se la giocò fino alla fine e stavolta, nel motore, ha un Nicolò Castellino in più. Play maker del 2002 che l’anno scorso a Piombino viaggiava a 6 punti in 16’, Castellino si allena in gruppo dall’inizio della preparazione e oggi sarà a disposizione, con la maglia numero 3.

"Con Nicolò a livello di rotazione potrò fare qualcosa di diverso – spiega Gianluigi Galetti –. Finora abbiamo sempre avuto dei buoni inizi, con dei cali evidenti tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto. Ora possiamo provare qualcosa di differente. Lui è una ‘combo’, ossia un play che ama giocare anche in guardia, quindi teoricamente ora posso schierare anche un quintetto molto piccolo".

L’arrivo di Castellino suona chiaramente come una bocciatura, almeno parziale, per Metsla e Sanviti, ragazzi giovanissimi che finora non hanno inciso, ma anche per Pollini nel ruolo di regista, visto che si è sempre fatto apprezzare prevalentemente per le doti balistiche. Venendo a Jesi, detto dell’ex biancorosso Toniato, ai box da agosto, i punti di forza sono gli esterni Piccone (14,5 punti) e Maglietti (9,7), ma anche le ali Palsson (14,7) e Arrigoni (14,5), ma sotto le plance non hanno il Radunic di turno.

"Per Jesi l’assenza di Toniato pesa molto – riprende il coach forlivese –, e comunque a Caserta e a Roma hanno giocato benissimo, forse contro la Virtus gli è mancato il migliore Palsson, ma restano una squadra che ha tanti elementi pericolosi. Noi non siamo al meglio, Tambwe ha un problema al piede ed è in forse, ma abbiamo recuperato Mazzoni e siamo cresciuti. Non sbattere contro una squadra che ci sovrasta fisicamente speriamo ci dia qualcosa in più, perché vogliamo provarci".

Arrivare al match di mercoledì al PalaRuggi contro Loreto con cinque sconfitte di fila sul groppone sarebbe sicuramente pesante, ma ancora peggio sarebbe arrivarci con un’altra batosta. Questo Imola dovrà lottare al massimo per evitarlo.