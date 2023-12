Il tecnico Grandi: "Serve lavorare a testa bassa». Ristopro, ancora una sconfitta: con Vicenza bisogna risollevarsi

Terza sconfitta (92-89) consecutiva per la Ristopro che un po’ "acciaccata" per l’assenza di capitan Stanic e con Bedin a mezzo servizio non è riuscita nel finale a battere Lumezzane che, trascinata dal pubblico amico, ha disputato una partita super con oltre il 50% di realizzazione dal campo. Vittoria sfiorata per i cartai che a 10 secondi dal termine erano a -1, poi la poca lucidità e la stanchezza hanno compromesso l’incredibile rimonta negli ultimi 2’ interminabili. In queste tre gare la squadra, soprattutto nel finale, è sembrata stanca e a corto di idee. Troppa sufficienza in fase difensiva e tantissimi errori in attacco. Ottima la prestazione di Giombini, mvp della serata, con all’attivo 12 punti e 18 rimbalzi. Buone anche le prove dei giovani Bandini (15 punti) e Rapini (8 punti) e il finale di Centanni (18 punti). Prossimo impegno in casa contro Vicenza (domenica alle 18) che nel frattempo ha battuto Padova (90-73). "La partita – afferma coach Federico Grandi – è stata sempre in grande equilibrio: dopo un brutto avvio, abbiamo reagito e giocato un ottimo secondo quarto. Negli ultimi due periodi nessuna delle due squadre è riuscita a prendere l’inerzia e nel finale punto a punto non siamo mai stati capaci di fare due buone difese consecutive e la partita ci è scivolata via". "Sono davvero incavolato – prosegue l’allenatore fabrianese – perché anche oggi l’atteggiamento difensivo è stato pessimo, non è pensabile vincere in trasferta se subisci 92 punti di cui oltre 40 dentro l’area, a maggior ragione se sei senza Stanic e con Bedin al 20%. Mi sento il primo responsabile per non essere ancora riuscito a trovare la chiave per far sì che questa squadra sia più efficace in fase difensiva". "L’unica cosa – conclude Grandi – che bisogna fare in questi momenti è ritornare in palestra e lavorare a testa bassa".

Angelo Campioni