Il tecnico grossetano sulla panchina azzurra. Luca Banchi guida la Nazionale

di Redazione Sport
1 ottobre 2025
Luca Banchi è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di basket: lo ha comunicato ieri la Federazione una volta chiuso l’accordo su base triennale. Il tecnico grossetano sarà presentato ufficialmente venerdì alle 11.30 con una conferenza nel Salone d’Onore del Coni, a Roma, mentre l’esordio in panchina è previsto per giovedì 27 novembre quando gli Azzurri giocheranno contro l’Islanda la prima gara di qualificazione alla Fiba World Cup 2027, il Mondiale che si disputerà a Doha, in Qatar, tra due anni.

Luca Banchi, 60 anni compiuti ad agosto, nel 2023 è stato nominato miglior coach del Mondiale Fiba alla guida della Nazionale della Lettonia, squadra che ha iniziato ad allenare nel 2021 quando era al ventisettesimo posto del ranking mondiale Fiba e che ha portato – per la prima volta nella storia del Paese – a qualificarsi per una competizione iridata, chiusa ai Quarti di finale (quinto posto conclusivo). Dopo l’EuroBasket 2025 disputato in casa, la Lettonia è undicesima nel ranking mondiale e sesta a livello europeo.

La carriera di Luca Banchi inizia a 18 anni, nel 1983, nel settore giovanile del Basket Grosseto per poi proseguire come assistente allenatore prima nella squadra dell’Aeronautica militare e poi all’Affrico Firenze. Dal 1987 al 1997 allena le squadre del settore giovanile del Don Bosco Livorno vincendo tre titoli juniores e venendo promosso Capo allenatore della prima squadra in A2 nel 1999. Il salto in A1 avviene a Trieste nel biennio 1999-2001 e prosegue, sempre nella massima serie, con il ritorno a Livorno fino al 2004. Nei due anni seguenti è in A2 prima a Trapani e poi a Jesi. Nel frattempo, le sue prime esperienze in Azzurro: nel 2001 guida la Nazionale Under 20 vincendo il ‘Challenge Round’ e nello stesso anno conquista la Medaglia di Bronzo ai Giochi del Mediterraneo a Tunisi con la Nazionale Sperimentale. Nel 2004 è secondo ai Mondiali militari in Croazia.

© Riproduzione riservata

