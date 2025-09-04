Il test. OraSì, vincere aiuta. Battuta anche Ozzano

Ancora una vittoria (83-77), la seconda consecutiva, per l’OraSì, nell’amichevole del PalaCosta: questa volta a cedere ai ravennati, è Ozzano che comunque tiene testa ai bizantini per quasi tutto l’incontro, deciso dal vantaggio giallorosso nei primi due quarti. Infatti l’OraSì, trascinata da Dron (16 punti), Brigato (15), Jakstas (13) e Cena (12) chiude il primo periodo avanti 23-18, tenendo a quota 18 i bolognesi – che militano nella B interregionale – anche nel secondo periodo con i ravennati che arrivano a 44 punti, con 21 nel secondo quarto. Dopo l’intervallo lungo Ravenna cala, tanto da cedere ai rivali la terza frazione di gioco per 20-23 con le due squadre che si riavvicinano: infatti a fine periodo sono appena 5 i punti di divario. Le squadre continuano a fare gioco pari anche nell’ultimo quarto che l’OraSì chiude comunque davanti, seppur di un solo punto (19-18) concludendo così la contesa con un divario di 6 punti, 83-77. Il prossimo impegno, sarà il sentitissimo Memorial Vianello di sabato, sempre al PalaCosta, contro i Raggisolaris Faenza con inizio alle ore 18.

ORASÌ: Naoni 11, Feliciangeli 4, Brigato 15, Morena 2, Paolin 8, Jakstas 13, Paiano 2, Dron 16, Cena 12. Ne: Saviotti, Ghigo, Baroni, Catenelli. All. Auletta. Note. Parziali: 23-18, 44-36, 64-59. u.b.