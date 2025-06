Il torneo di myers. Il SandRimini raggiunge quota 63 squadre iscritte

È il weekend di SandRimini e, da domani, il playground del Parco del Mare sarà popolato da appassionati di tre contro tre da tutta Italia. All’evento, organizzato da Carlton Myers e giunto alla sua terza edizione, sono già iscritte 63 squadre: 20 maschili, 12 femminili, 8 open, 6 di basket in carrozzina, 5 under 15/17 maschili, 3 under 17 femminili, 5 under 13 e 4 di minibasket.

Domani si comincia con gli under 17 (dalle 16.30 alle 19) e con la pallacanestro in carrozzina (20-23.30). Sabato under 15 (10-13) e tornei maschili e femminili nel pomeriggio e sera. Serata con finale del torneo in carrozzina, gara del tiro da tre e schiacciate. Domenica mattina under 13 e minibasket, dalle 18 in poi l’open maschile.

Spazio anche a padel, con l’evento che comincia domani alle 17 al Sun Padel, e beach volley, col torneo internazionale al Bagno 26 in programma da domattina e per tutto il weekend.

Da sottolineare, infine, la serata di domani al Grand Hotel, "Special Memories", con messa all’asta per beneficenza di cimeli di grandi sportivi come Djokovic, Sinner, Valentino Rossi, Del Piero, Jokic e tanti altri.