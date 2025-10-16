Acquista il giornale
Il vantaggio della Ristopro tocca più volte la seconda cifra. Fabriano trova il primo successo della stagione

Cartai che attaccanno a folate prendendo più volte in mano il match: il calo finale non compromette nulla

di ANGELO CAMPIONI
16 ottobre 2025
La Ristopro in azione contro Piombino

Ristopro Fabriano

85

Solbat Golfo Piombino

75

RISTOPRO : Romondia 11, Beyrne, 10 Centanni 21, Dri 10, Karlis Šilke-Žunda 17, Beltrami, Vavoli 6, Diarra 2, Ponziani 8, Marani, Staffaroni. All. Nunzi

PIOMBINO: Giunta 12, Buffo 5, Raivio 15, Forti 3, Fabiani 7, Ammannato 11, Menconi, Pipitone, Ianuale 8, Carnevale 14, Ferraresi, Guaita. All., Conti

Arbitri: Picchi (Ferentino, FR), Bernassola (Roma, RM), Faro (Tivoli, RM).

Parziali: 18-14, 31-26, 17-17, 19-28 (85-75)

[/DATASPO]Arriva il primo successo in campionato per la Ristopro Fabriano, che davanti al pubblico del PalaChemibs supera Piombino con il punteggio di 85-75, al termine di una gara ben condotta per larghi tratti ma riaperta nel finale dagli ospiti.

I ragazzi di coach Nunzi partono fortissimo, toccano anche il +19, soffrono nel quarto periodo il rientro degli avversari, ma rispondono con carattere e lucidità nei momenti chiave. Una vittoria importante, che sblocca la classifica e dà morale a una squadra in crescita. Partenza lampo per la Ristopro Fabriano, che dopo appena due minuti è già avanti 10-0, sorprendendo gli ospiti con un’intensità travolgente.

Piombino reagisce con un parziale di 7-0, ma la squadra di coach Nunzi resta solida e chiude il primo quarto avanti 18-14. Nel secondo periodo Fabriano alza ulteriormente l’asticella. La combinazione Šilke-Žunda-Centanni-Romondia si mette in moto e spinge la Ristopro fino al +10 (31-21) al 12’. Gli ospiti faticano a trovare soluzioni offensive, smarriscono la via del canestro e Fabriano ne approfitta per allungare ancora.

Al 15’ il margine è di +12 (37-25), mentre il massimo vantaggio arriva al 17’, con i locali che toccano il +17 (47-30), sospinti dal pubblico del PalaChemibs e da un attacco particolarmente ispirato.

Un piccolo calo nel finale del secondo quarto permette agli ospiti di rosicchiare qualche punto, ma all’intervallo Fabriano è comunque saldamente in controllo del match, con il punteggio di 49-40.

Dopo l’intervallo Fabriano riparte forte e con una tripla di Centanni vola sul +19 (62-43) al 23’. Piombino prova a reagire ma resta sotto di 17 (66-49) al 28’. Nel finale di terzo quarto, i biancoblù calano e gli ospiti ne approfittano: 66-57 al 30’. Nel quarto periodo, Piombino arriva fino al -4 (69-65) al 35’, ma Fabriano risponde con un parziale di 8-0 firmato da Šilke, Žunda, Centanni e Dri, tornando a +13 (83-70) al 39’. I cartai controllano gli ultimi possessi e chiudono sul 85-75, centrando la prima vittoria stagionale.

Angelo Campioni

© Riproduzione riservata

