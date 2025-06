Il via il 6 luglio: le ragazze bolognesi sono le detentrici. Europei universitari di basket, l’Alma Mater in difesa del titolo

Bologna sempre più capitale del basket, anche a livello universirario. All’ombra delle Due Torri sta per cominciare il campionato europeo dedicato alle compagini degli atenei continentali, per la prima volta ospitato laddove nella stessa terra Virtus, Fortitudo e tante altre hanno fatto la storia della palla a spicchi.

In campo scenderanno sia la formazione maschile, quarta all’ultimo EuroBasket, che quella femminile dell’Alma Mater, con le ragazze allenate da Jordan Losi che avranno un compito importantissimo: difendere il titolo conquistato nella passata edizione proprio in casa. Le detentrici del titolo continentale hanno perso Elisabetta Tassinari, per limiti di età ma rimane un importante nucleo della squadra che aveva vinto gli scorsi Europei Universitari. Tra le giocatrici di maggior talento c’è Alessandra Orsili, marchigiana che milita in A1, 24 anni il prossimo ottobre, playmaker ex Virtus e Gea Sesto San Giovanni, che nel suo personale palmares vanta anche due ori europei nelle Nazionali giovanili azzurre. Le altre due giocatrici da A1 dell’Alma Mater sono la guardia Martina Rosignoli, 23 anni a settembre, e la pivot Serena Soglia, 25 anni, ex Faenza, dell’Alpo di Villafranca di Verona.

L’evento promosso da Eusa (European University Sports Association) con l’organizzazione in capo al Cus Bologna in collaborazione con l’Alma Mater, comincerà il 6 luglio alle 20 nell’Aula Magna di Santa Lucia in via Castiglione, con la sfilata dei 410 giocatori e giocatrici delle 28 squadre impegnate, 16 maschili e 12 femminili, provenienti da 16 paesi.

Sette le giornate di gara, con gli incontri suddivisi su tre campi, dal Pala Record al Terrapieno Palacus fino alla Palestra Deborah Alutto. Domenica 13 luglio il gran finale con le Final Four maschili e femminili in programma dalle 11.45 alle 20.

Gianluca Sepe