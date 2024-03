Il vice coach Innocenti. "Trovata l’energia e la benzina giusta per portarla a casa»

Dopo la gara ha parlato il vice di Betti, Andrea Innocenti, che non nasconde la sua gioia per una prestazione di grande livello da parte dei suoi. "Serviva una partita così – dice il vice allenatore biancoverde – perché non era affatto facile. Prato è una squadra che ha talento, fisicità, ed esperienza ed infatti è costruita per vincere. Noi eravamo reduci da una vittoria che ci aveva tolto tante energie e l’inizio è stato complesso anche per questo. Abbiamo pagato caro la stanchezza. Poi però abbiamo trovato le energie e la benzina giusta e spinti da un grandissimo pubblico (quasi 700 persone, ndr) siamo riusciti a portarla a casa. Sono due vittorie importanti per il morale e la classifica". Adesso altra gara ravvicinata, il derby al PalaOrlandi domenica alle 18 contro la formazione di Tozzi. "La prepareremo in due giorni perché domani (oggi, ndr) la squadra riposerà. Andremo là con la serenità e la consapevolezza di aver fatto due vittorie molto importanti".