Il viceallenatore Sergio Luise. "Sarà fondamentale gestire il ritmo»

Rinascita Basket Rimini dedica la sua domenica pre–San Valentino al tema dell’amore con ‘Rimini ti amo’, mentre la squadra riaccoglie con affetto il suo gigante Gora Camara (nella foto), la cui caduta, una settimana fa a Milano, aveva spaventato tutti. "Tutti noi dello staff tecnico e medico abbiamo avuto un occhio di riguardo per lui – commenta Sergio Luise –. Lo spavento è stato tanto. Lui, nei primi allenamenti di questa settimana, ha avuto bisogno di un maggiore riposo all’interno della singola seduta. È normale che sia così, ma Gora ci ha dato grande disponibilità da subito, fin dal primo secondo in cui i medici hanno dato l’ok per il rientro".

Oggi con Verona una gara che Rimini vuole affrontare al massimo delle sue forze attuali. "La Tezenis è squadra che presenta un mix importante tra giocatori esperti e giovani che prendono fiducia col passare delle settimane – prosegue il viceallenatore di RivieraBanca –. Giocano in velocità e vogliono produrre tanti tiri nei primi secondi dell’azione, quando possibile. Sarà importante avere la forza di gestire il ritmo e non dovremo ripetere gli errori della gara d’andata, quando abbiamo avuto sullo score un numero elevatissimo di palle perse. Indipendentemente dalle situazioni tecniche e tattiche, ci aspettiamo una partita dura nella quale dovremo essere bravi ad andare oltre i nostri problemi del momento. Dobbiamo assolutamente tornare alla vittoria". Oggi apertura del Flaminio alle 16.30, apertura della biglietteria alle 16.