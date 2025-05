Il Walter Bussolari Playground di Bologna: Torneo e Tributo a Beppe Campanella

Team Campas campione, i 4mila dei Giardini, la festa, gli abbracci, le retine tagliate e un trofeo tutto dedicato a Beppe Campanella, prematuramente scomparso qualche mese prima: il leader di quella famiglia, molto più che una squadra. Qui c’eravamo lasciati, undici mesi fa circa, sul playground più famoso d’Italia che qualche anno fa ebbero modo di conoscere anche al di là dell’oceano, con i ragazzi della Drew League ospitati e usciti subito di scena ai quarti, perché la legge del Walter Bussolari Playground non perdona, nemmeno quelli considerati più forti, sulla carta. E non perdonerà nemmeno a partire dal 16 giugno, quando lo spettacolo ripartirà, con l’edizione numero 43, nel cuore di Bologna e assieme a quelli di sempre, ma con volti nuovi pronti a farsi scoprire e a diventare protagonisti. Tra due settimane quindi, la primissima palla a due, ma il "Campo dei Miracoli" (così ribattezzato nel tempo) aprirà i battenti molto prima. Già da questa sera, con doppia proiezione sul maxi-schermo del playground: alle 19 la gara-1 di semifinale playoff tra Virtus e Milano, a seguire, alle 21, la finale di Champions tra Inter e Paris Saint Germain. Il tutto contornato da luci, musica e l’area dedicata allo street food, per una partenza con i fiocchi, già per entrare in clima "partita".

La serata di martedì 10 giugno, in collaborazione con Banca di Bologna, sarà invece dedicata al Baskin, la pallacanestro inclusiva che unisce normodotati e disabili e che sta sempre più prendendo piede nel nostro paese: in campo quest’anno, per la prima volta, tre squadre provenienti da tre regioni diverse, Este, Pistoia e Calderara, con il solo scopo di giocare e divertirsi, nel segno della condivisione. Sabato 14, spazio alle finali del torneo di qualificazione, con l’ultimo pass rimasto da conquistarsi sul cemento più prestigioso d’Italia.

Poi, nel già citato lunedì 16, si comincerà a fare sul serio, con le prime gare dei gironi dell’8° Trofeo EmilBanca Pink e 9 squadre al femminile che si batteranno con l’obbiettivo di scalzare dal trono le Campas in rosa (campionesse in carica) per sollevare il primo titolo dei Gardens 2025, in palio nelle Finals di fine giugno. Da mercoledì 18 al via il torneo maschile, dove soltanto una, sulle 16 che si presenteranno ai blocchi di partenza, farà festa il prossimo 17 luglio. Format pressoché identico alle precedenti edizioni, con gironi, eliminazione diretta e finale secca con sorpresa: l’ultimo atto, infatti, verrà trasmesso in diretta da un importante network nazionale, per una prima volta che resterà nella storia.

Nel cuore del torneo due importanti riconoscimenti, per Francesco Ferrari (Cividale) e Carlotta Zanardi (Schio) che riceveranno il Premio Bussolari come migliori Under 20 della stagione sportiva appena trascorsa. Tra le serate speciali e da non perdere, quella di giovedì 24 luglio, dedicata all’amico e leggendario Andrea Tattini: il "Tatto Day".